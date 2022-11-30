«Вскроются заговоры»: Глоба увидела в декабре важное для всего человечества

Тамара Глоба дала свежий астрологический прогноз на декабрь 2022 года, в котором предупредила людей о важных для них событиях.
В этот период люди узнают нечто, что скрывалось долгое время, но существенно влияло на глобальные процессы вокруг.
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«Начало декабря и особенно период до третьей декады принесет события, которые связаны с подковерными интригами. Это период, когда вскроются заговоры, вскроются события, которые относятся к массовым проблемам народов. Тайное станет явным», — предупредила астролог.
Она также спрогнозировала появление новых лиц на политической арене. Они смогут повлиять на ситуацию. Но пока не совсем понятно, в какую сторону. Ведь их решения будут выглядеть крайне импульсивно.