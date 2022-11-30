«Это будет в конце месяца!»: о чем предупредила Глоба Тельцов в декабре

Тамара Глоба в своем прогнозе на декабрь предупредила Тельцов о серьезных финансовых тратах в начале месяца. И это будут не только подарки для близких, но и дела, а также вложения.
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«Постарайтесь по возможности удержать свои деньги!» - посоветовала астролог.
Она заметила, что траты все-таки не станут безосновательными. Уже во второй половине месяца велика вероятность появления выгодных договоров с партнерами, появления новых заработков.
Дороги середины декабря для Тельца тоже могут оказаться удачными. Перемены, которые планировал Телец со второй декады декабря, могут принести успех в личных делах, а также дальних дорогах.
Представителей этого знака ждут интересные компании, новые знакомства, интересные покупки и хорошие возможности заработка.
Астролог предупредила Тельцов, чтобы они не расслаблялись весь месяц, поскольку в конце декабря к ним ожидается очень пристальное внимание руководства. Если допустить в этот период ошибку в делах, она может стать роковой.
«В конце месяца не спускайте на полоборота свои возможности работы, потому что руководство будет следить за вами», - предупредила Глоба.