«Значительные перемены!»: Глоба предрекла Овнам в декабре серьезные жизненные изменения

Тамара Глоба в своем астропрогнозе на декабрь спрогнозировала Овнам кардинальные жизненные изменения.
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«Для рожденных под знаком Овна декабрь принесет значительные перемены! В первой половине месяца вы чувствуете себя наиболее свободно. Это период, когда дороги, далекие и близкие захватят ваше время», - сказала Глоба на своем YouTube-канале.
Астролог предсказала Овнам интересные знакомства вдали от дома, а также сильные увлечения. Однако попросила Овнов быть осторожнее в начале месяца, поскольку Овны могут оказаться в историях, связанных с изменами и чрезмерными увлечениями, которые испортят нынешние отношения.
По словам Глобы, декабрь для Овнов – хороший месяц для творчества и реализации намеченных планов, можно успеть все сделать в срок и качественно.