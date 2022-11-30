«Значительные перемены!»: Глоба предрекла Овнам в декабре серьезные жизненные изменения

Астролог предсказала Овнам интересные знакомства вдали от дома, а также сильные увлечения. Однако попросила Овнов быть осторожнее в начале месяца, поскольку Овны могут оказаться в историях, связанных с изменами и чрезмерными увлечениями, которые испортят нынешние отношения.

По словам Глобы, декабрь для Овнов – хороший месяц для творчества и реализации намеченных планов, можно успеть все сделать в срок и качественно.