«Затронут все сферы: финансовые, экономические, личные»: Глоба предрекла переломные события

Последний месяц 2022 года удивит человечество своей воинственной силой из-за влияния Марса, об этом сообщила подписчикам астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале. Ситуация, которую мы наблюдаем почти год не исправится, а только обострится.

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Тамара Глоба также предупредила об энергетических проблемах, бедах на дорогах, трагедиях, связанных с техникой. Они не пройдут даром для людей и повлияют на жизнь общества.

«В этот же период проблемы дорог, техники и событий, которые заставляют нас думать об энергии и дальнейшем будущем, затронут практически все сферы: финансовые, экономические, личные», - сказала Глоба.