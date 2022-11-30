Новые лидеры изменят мир: Глоба назвала важное время – третья декада декабря

Декабрь, по мнению астролога Тамары Глоба, просто не может принести нам мир, ведь он будет по-прежнему под влиянием Марса. А его воинственная сила известна всем любителям астрологии.
Однако в конце декабря у человечества все-таки появится надежда. Ее принесут новые лица на мировой политической арене, полагает астролог Тамара Глоба.
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«В конце месяца будьте очень внимательны к тому, какие лидеры появляются на горизонте. С третьей декады Юпитер переходит в зодиакальный знак Овна. И вот здесь новые лидеры, люди новых идей, нового толка принесут свои программы и свои идеи, касающиеся народа, политики и, может быть, несколько горячных, поспешных решений, которые относятся к общим событиям, политическим, общественным и событиям быта», - сказала Глоба.
Правда не совсем ясно, все-таки позитивным или негативным будут решения «новых лидеров».
Глоба также заметила, что в декабре состоятся важные политические переговоры на мировой арене.