Володина предупредила о «синтетическом треугольнике» на ближайшее время

Василиса Володина сообщила, что последний день осени будет более менее благоприятным, но стоит обратить внимание на некоторые особенности.

«Симпатичный такой день… синтетический. Это про конфигурацию, которая сейчас на небе. Называется она прямо так - «синтетический треугольник».

По словам астролога, в основе сегодняшних событий лежит большое напряжение между желанием унестись мыслью в даль, шагнуть широко и невозможностью сделать этот большой шаг (оппозиция Меркурия из Стрельца к ретро-Марсу в Близнецы).

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