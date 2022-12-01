Названы знаки зодиака, у которых пошатнется здоровье 1 декабря

Близнецы

Будьте осторожны в еде и старайтесь избегать жирной и острой пищи. Чтобы сохранить энергию и хорошее самочувствие, не спешите сегодня пробовать новые блюда. Проявите сдержанность.

Львы

Скорее всего, вы поймете, что многие ваши недомогания являются результатом неправильного питания, отсутствия физических упражнений и негативного мышления. Не забывайте есть много зеленых овощей и фруктов и свести к минимуму потребление сахара, соли и жиров. Контроль над негативными мыслями также поможет вам предотвратить возникновение болезней.

Весы

Сегодня же займитесь физическими упражнениями. Лень и апатия может сопутствовать вам еще долгое время, если не привести себя в тонус как можно скорей. Начните с малого, например, легкой растяжки и постепенно набирайте амплитуду движений.

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