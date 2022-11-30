«К концу года события сконцентрируются»: Глоба напугала прогнозом на декабрь

Тамара Глоба на своем YouTube-канале дала прогноз на декабрь. Астролог заметила, что в первой половине месяца многие ощутят благоприятное стечение обстоятельств. Это хорошее время, чтобы осуществить намеченные планы.
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В то же время, в начале декабря произойдет множество природных и техногенных катастроф. Людям нужно быть осторожнее в этот период.
«Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой. <…> Будут волновать (как в начале, так и в конце декабря) вопросы, связанные со здоровьем, вопросы, связанные с опасностью инфекционных, вирусных заболеваний, а также проблемы, которые относятся к путешествиям», — предупредила астролог.
По словам Тамары Глобы, с третьей декады декабря беды, которые волнуют всех, только обострятся.
«События, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу года они сконцентрируются», — сказала также астролог.