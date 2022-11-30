«К концу года события сконцентрируются»: Глоба напугала прогнозом на декабрь

В то же время, в начале декабря произойдет множество природных и техногенных катастроф. Людям нужно быть осторожнее в этот период.

«Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой. <…> Будут волновать (как в начале, так и в конце декабря) вопросы, связанные со здоровьем, вопросы, связанные с опасностью инфекционных, вирусных заболеваний, а также проблемы, которые относятся к путешествиям», — предупредила астролог.

По словам Тамары Глобы, с третьей декады декабря беды, которые волнуют всех, только обострятся.