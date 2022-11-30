Тамара Глоба назвала лучшее время декабря, чтобы реализовать задуманное

Поэтому людям нужно воспользоваться этой силой Стрельца и, собравшись силами, сделать то, о чем планировали, о чем мечтали — звезды помогут. Особенно удачное для этого время — начало декабря.

«В первой половине месяца — наиболее удачное время. Для реализации успешных честолюбивых проектов. Для возможностей, которые вы устремляете, как свои надежды, вперед и вверх», — сказала астролог на своем YouTube-канале.