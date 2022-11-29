«Выбирайте именно их»: Василиса Володина назвала оттенки в одежде, которые принесут счастье в начале декабря

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина озвучила астро-палитру первых дней зимы.

Представительницы прекрасного пола уже в курсе - чтобы выглядеть уместно, нужно советоваться не только со стилистом, но и с астрологом.

Известный астролог Василиса Володина каждые семь дней озвучивает главный оттенок наступившего периода. Облачаясь в одежды правильных цветов, можно притянуть к себе дополнительное счастье.

На этот раз в своем телеграм-канале Василиса Володина назвала цвет, который будет доминировать с 1 по 8 декабря.

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«Долгое засилье фиолетового уступает место шоколадным оттенкам. Напомню, вы не обязаны ходить с головы до ног в черно-коричневом. Но именно эти цвета сейчас соответствуют сезону, моменту, обстоятельствам. Хотите чувствовать себя уютно и уместно, выбирайте именно их», - написала в телеграм-канале Василиса Володина.

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