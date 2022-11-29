Осторожно 3 декабря! Знак зодиака, которого ждет «мощный скандал» на личном фронте

Астролог Евгения Ан считает, что Близнецов ждут сложности в личной жизни в ближайшее время. По ее словам, на этой неделе представители этого созвездия могут всерьез рассориться с партнером.

«Вас ждет мощный скандал или вовсе разрыв отношений. Масла в огонь могут подливать и третьи лица, которые любят вмешиваться и распускать сплетни», — заявила она.

Однако отчаиваться не стоит. Астролог посоветовала выждать момент, потом снова все наладится.

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