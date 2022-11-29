Какой знак зодиака урвет денежный мешок 2 декабря

Астролог Евгения Ан сообщила, что для Стрельцов нынешняя неделя будет благоприятной. Особенно представителям этого созвездия повезет в финансовых вопросах.

«Вторник, среда и четверг для финансовых дел не подходят, зато понедельник, пятница и суббота — едва ли ни одни из лучших за целый месяц для сделок, проектов и т. д. В пятницу вы вообще можете урвать денежный мешок», — заявила она.

Повезет Стрельцам и в личной жизни. Свободным не будет отбоя от поклонниц и поклонников, а семейные представители возмездия почувствуют любовь своего партнера.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».