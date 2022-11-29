Магическая дата - 12 декабря: нумерологи предупредили россиян о знаковом дне

Нумерологи считают, что числа влияют на судьбы людей. В году, по их мнению, бывают несколько магических дат, которые приносят небывалый успех. Важно знать о таких числах и успеть подготовиться.

Ближайшая зеркальная важная дата - 12.12.2022. По мнению астрологов, в этот день надо обязательно составить планы и помечтать о будущем. Считается, что эта дата наделена сильной энергетикой, поэтому мысли быстрее материализуются.

День хорош для коллективной деятельности или работы, в этот период она будет особенно продуктивной.

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