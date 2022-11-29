Талисманы удачи на 2023 год

2022 год выдался сложным и самое время подумать - как мы будем жить в 2023-м. Конечно, удача зависит от нас самих, но астрологи уверяют, что существуют талисманы, которые притягивают везение.

Например, в египетской «Книге мертвых» говорится, что некоторые камни наделены реальной силой. И если держать их рядом - то они могут повлиять на судьбу.

Амазонит наши предки провозгласили амулетом удачи. Считается, что этот камень отгоняет негативные энергии.

Если у вас не ладится на личном фронте - то приобретите розовый кварц. Он покровительствует романтическим отношениям.

А талисман успеха и богатства - цитрин.

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