Богатые тряхнут кошельком, а бедняки? Глоба предсказала, что будет с деньгами в 2023 году

Тамара Глоба считает, что в 2023 году все силы будут брошены на то, чтобы все не треснуло. Тот хрупкий мир, который еще есть в 2022-м. Так, астролог дала понять, что богачам придется вскрыть кубышки и тряхнуть кошельком, чтобы уравновесить жизнь народа. В том числе и тех, кто остро нуждается.

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«В 2023 году все по сусека будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заметила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».