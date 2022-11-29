Тамара Глоба дала четкий прогноз, кому будет хуже всего в ближайшие годы

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала тех, кому будет сложнее и труднее в ближайшие годы. И как считает астролог, с определенными рода испытаниями столкнется именно Европа.

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«Наиболее болезненно (передел мира, любые изменения в целом, - Прим. ред.) будет воспринимать Европа. Знаете почему? Потому что это в первую очередь устойчивый мир. Им очень трудно переключиться сразу на другие системы», - заметила Тамара Глоба.

Если говорить о нашей стране, то в ближайшие годы Россия будет двигаться к новому восточно-западному союзу.

Многие россияне из числа обеспеченных остро ощутили на себе потерю активов. Астролог дала понять, что они все равно бы их отдали.

«В 2023 году все по сусека будут скрести. И те, кто имел большие средства действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом. А вот в Европе будет сложно», - добавила астролог.

При этом Тамара Глоба дала понять: сейчас главное - чтобы все не лопнуло в начале 2023 года. Тот самый хрупкий мир, который в 2022 году еще есть.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».