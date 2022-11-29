Остался один год: Тамара Глоба рассказала, сколько человечеству еще жить в конфликтах

Астролог Тамара Глоба успокоила людей — ядерной войны не будет. Однако это не значит, что бед не будет совсем.

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Глоба заявила о высокой вероятности в ближайшее время бактериологические воздействия, а также заметила, что не исключено влияние ядерных отходов на людей.

2023 год практически весь будет обострен межгосударственными распрями, плюс ко всему — взбунтуется природа. Могут произойти наводнения, землетрясения и прочие природно-климатические беды.

Транспортные проблемы вроде крушения поездов и самолетов также произойдут в следующем году. Но через год человечество вдруг ощутит усталость от происходящего и поймет, что без добра и объединения жить невозможно.

Где-то в 2024 году мы услышим долгожданное слово «мир». Россия возьмет на себя роль лидера, уверена астролог.

Источник: YouTube-каналы Тамары Глобы и Надежды Стрелец.