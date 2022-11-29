Как быстро определить гения по внешности

Ученые уверены, что гениями не становятся, а рождаются. По мнению специалистов, одаренные люди похожи друг на друга, благодаря определенному строению лица. И таких людей сразу можно выделить из толпы.

Главным образом, гении отличаются от обычных людей размером лба. Китайская физиогномика говорит, что именно эта часть лица имеет корреляцию с когнитивными способностями человека.

По мнению ученых, обладатели лба размером с пять пальцев способны быстро обучаться и решать сложные задачи быстрее других.

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