Астролог назвала главного аутсайдера следующей недели

Астролог Евгения Ан заявила, что на следующей неделе удача отвернется от Рыб. Не будут складываться отношения с окружающими, да и дела из рук будут валиться.

«Вы перестаете контролировать происходящее. Что ж, не стоит впадать в отчаяние. Это отличная возможность настроиться на философский лад и пересмотреть свои убеждения, отношения и прочее», - заявила она.

Астролог также посоветовала Рыбам в этот период не рубить с плеча, а дать себе время все обдумать.

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