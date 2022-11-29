В 2023-м сценарий проиграется снова! Володина расписала, что ждать от тревожного марта

Василиса Володина считает, что тревожный март 2023 года повторит сценарий октября и ноября 2022-го. Речь идет о болезненных процессах, которые происходили на квадрате Марса к Нептуну. Вновь оживут страхи, ощущение бессмысленности происходящего и непонимания того, что есть. Таким образом, неопределенное будущее не даст расслабиться.

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Те, кто сумел сохранить максимальное спокойствие в октябре и ноябре, скорее всего переживут весенний всплеск без эмоциональных качелей.

«В марте будет третий проход этого аспекта, так что антидепрессанты все сразу не выпивайте, оставьте часть на весну. Это про ощущения», — пишет астролог в своем Telegram-канале.

Если же говорить о событиях, тут Василиса Володина поделилась мнением, что весной все процессы станут не просто значимыми, а важнейшими, определяющими дальнейший ход жизни.