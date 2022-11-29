«Натопчут грязными сапожищами»: у какого знака зодиака с 5 декабря все не задастся

Астролог Евгения Ан заявила, что для Весов следующая неделя не задастся. По ее словам, отношения со многими людьми могут оказаться под угрозой из-за вмешательства посторонних.

«Натопчут грязными сапожищами и все испортят. Относитесь к этому философски, поскольку помешать им вы вряд ли сможете, только разочаруетесь и лишний раз расстроитесь», — заявила она.

По словам астролога, представителям этого созвездия стоит в этот период сосредоточиться на работе и финансах — в этих сферах ожидается подъем.

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