Астролог назвала абсолютных везунчиков следующей недели

Астролог Евгения Ан заявила, что у Раков на следующей неделе будет все складываться отлично. И если в отношениях с людьми может наблюдаться прохладца, во всех остальных сферах —повезет.

«С пятницы по субботу вам предстоят едва ли не лучшие дни декабря — используйте их на полную катушку, занимайтесь тем, что для вас сейчас важнее всего, и придете к желаемым результатам», — заявила она.

Повезет и Скорпионам. Многие представители этого созвездия смогут на новой неделе контролировать большинство процессов.

«Причем все будет складываться как вы любите. Вы рулите всем, но при этом остаетесь в тени», — добавила астролог.

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