Все испортит четверг: какому знаку зодиака надо взять себя в руки в начале декабря

Астролог Евгения Ан заявила, что следующая неделя будет благоприятной для Львов, но в четверг, 8 декабря, стоит быть спокойнее, иначе есть риск нажить себе проблемы.

«Всю картину может испортить четверг. Остерегайтесь ругаться с руководством и с теми, от кого зависит ваша работа. Хлопнете дверью — и не сможете вернуться. Не надо так», — заявила она.

Астролог также считает, что у Львов впереди хорошее время, нужно лишь подготовить почву для будущих побед.

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