Этот знак зодиака ждут сложности с деньгами с 5 декабря

Астролог Евгения Ан считает, что следующая неделя будет не очень счастливой для Стрельцов. Представителям этого созвездия покажется, что их покинула удача. Но падать духом точно не стоит.

«Сложности с финансами могут быть так или иначе связаны с партнерством и отношениям с людьми в целом. Постарайтесь не конфликтовать и обходить острые углы». — заявила она.

Астролог также предостерегла, что у Стрельцов возникнут проблемы и в личной жизни со вторника, 6 декабря. Возможно, придется поставить на паузу имеющиеся отношения.

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