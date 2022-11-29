Каким будет 2023 год по прогнозам Глобы: лучше знать и готовиться

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Природа тоже добавит году красок, ожидаем природных катаклизмов вроде наводнений и землетрясений. А вот ядерной войны не будет, считает Глоба, хотя о ней сейчас очень активно говорят. Но, увы, биологическая вполне возможна.

Вероятны проблемы, связанные с ядерной энергетикой в принципе. Техногенные катастрофы и проблемы с транспортом — тоже можно занести в копилку 2023-го.

В конце года люди устанут от бед и разногласий и наконец-то поймут, что выкарабкиваться из этого ужаса нужно вместе. Мир на горизонте забрезжит лишь в 2024-м.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец