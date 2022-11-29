Начальство поможет, и карьера — в гору! Какой знак зодиака повысит свой авторитет в декабре

Какой знак зодиака повысит свой авторитет. Фото: Global Look Press

Представители этого зодиакального круга могут не бояться риска.

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года. Так, один из счастливчиков может рискнуть и остаться при своем. Тельцы громко заявят о себе, если не побоятся выйти из зоны комфорта.

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«Сейчас звезды рекомендуют Тельцам рисковать. Тем, кто не побоится выйти из зоны комфорта, месяц принесет множество возможностей. Ваш авторитет будет расти, поэтому на работе вопросы решатся в вашу пользу. Личная жизнь порадует: она будет течь в спокойном русле», — добавила астролог. 

По материалам 7days.

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