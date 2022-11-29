Начальство поможет, и карьера — в гору! Какой знак зодиака повысит свой авторитет в декабре

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года. Так, один из счастливчиков может рискнуть и остаться при своем. Тельцы громко заявят о себе, если не побоятся выйти из зоны комфорта.
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«Сейчас звезды рекомендуют Тельцам рисковать. Тем, кто не побоится выйти из зоны комфорта, месяц принесет множество возможностей. Ваш авторитет будет расти, поэтому на работе вопросы решатся в вашу пользу. Личная жизнь порадует: она будет течь в спокойном русле», — добавила астролог.
По материалам 7days.