Начальство поможет, и карьера — в гору! Какой знак зодиака повысит свой авторитет в декабре

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года. Так, один из счастливчиков может рискнуть и остаться при своем. Тельцы громко заявят о себе, если не побоятся выйти из зоны комфорта.