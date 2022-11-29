Закрутит бурный роман? Какой знак зодиака найдет любовь в декабре — точный гороскоп

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года. Так, один из везунчиков может встретить свою вторую половинку. Закрутит ли любвеобильных Рыб новогодний роман?
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«Сейчас вы ощущаете в своей душе неизведанное и магическое состояние. Даже предновогодняя суета не может повлиять на ваш гармоничный настрой. Много времени будет посвящено семье, а свободные Рыбы могут встреть вторую половинку. Завершающая неделя декабря пройдет ярко и заметно», — добавила астролог.
По материалам 7days