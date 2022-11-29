Закрутит бурный роман? Какой знак зодиака найдет любовь в декабре — точный гороскоп

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сейчас вы ощущаете в своей душе неизведанное и магическое состояние. Даже предновогодняя суета не может повлиять на ваш гармоничный настрой. Много времени будет посвящено семье, а свободные Рыбы могут встреть вторую половинку. Завершающая неделя декабря пройдет ярко и заметно», — добавила астролог.