Помолвка или свадьба? Водолея ждут судьбоносные перемены на личном фронте в декабре

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года. Одному везунчику в последнем месяце уходящего года удастся полностью изменить свою жизнь и речь идет о личном. В этой сфере Водолеев ждет судьбоносные перемены. Помолвка или свадьба? А может быть, рождение детей.