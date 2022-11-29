Помолвка или свадьба? Водолея ждут судьбоносные перемены на личном фронте в декабре

Астролог Галина Краснопевцева дала точный прогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года. Одному везунчику в последнем месяце уходящего года удастся полностью изменить свою жизнь и речь идет о личном. В этой сфере Водолеев ждет судьбоносные перемены. Помолвка или свадьба? А может быть, рождение детей.
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«Начало декабря может показаться скучным, но ко второй половине месяца настрой изменится. Вам захочется воссоздать атмосферу рождественской сказки. Все, что откладывалось на потом, звезды советуют разрешить до конца года. В личной жизни ожидаются судьбоносные перемены», — добавила астролог.
По материалам 7days