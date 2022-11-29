Стрельцы, вы двигаетесь в правильном направлении! Астрологический прогноз порадует вас

Астрологический прогноз на декабрь явно приятно впечатлит Стрельцов, ведь этот знак зодиака испытает позитивное влияние сразу двух планет – Юпитера и Нептуна.

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Юпитер направит Стрельца в нужном направлении и даст важный импульс для работы. Благодаря этому Стрелец сможет успешно завершить многие важные проекты, к тому же сделает это на удивление быстро.

Кроме того, планета подарит Стрельцу оптимизм, раскроет глаза на многие позитивные вещи, которые почему-то ранее не замечались.

Нептун подарит Стрельцу удачу и откроет представителям этой зодиакальной системы глаза на ложь со стороны некоторых людей. Это будет важно для Стрельцов, поскольку убережет от вреда, который готовился для него.

Источник: sterlegrad.ru.