Аванс на годы вперед! Глоба назвала знак зодиака — любимца судьбы, который сорвет джекпот

Тамара Глоба назвала один знак зодиака, который может рассчитывать на аванс судьбы. В последующих годах представителей этого зодиакального круга будет ждать удача. Такой джекпот выпадает далеко не всем. О ком речь? И это Рыбы.

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Фортуна повернулась к ним лицом. Рожденные под этим созвездием будут обласканы судьбой, получив от нее в дар аванс, который нужно будет отработать в будущем.

«Рыбы как бы получают компенсацию, поддержку за все, что они пережили за предыдущие годы. Приходит аванс жизни и судьбы на будущие годы», — добавила астролог.

В течение всего 2022 года у Рыб будет неплохая прибыль. Появится дополнительная возможность для заработка. Успех в дальних поездках и в личных делах. Активный год для обучения и переездов.

По материалам YouTube-проект «Стрелец-молодец»