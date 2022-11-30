Три знака зодиака, которых 30 ноября ждет испытание

Стрельцы
Сегодня вы погружены в негативные мысли. Ваши нынешние отношения не отвечают всем вашим желаниям и стремлениям. Возможно, вам придется принять тяжелое решение. Если вы захотите прекратить отношения или взять паузу, выразите свое мнение ясно и честно и постарайтесь остаться друзьями в конце.
Козероги
Физические отношения в этот день не приносят радости. Вам нужно что-то для души и сердца, а не просто то, что приносит сиюминутное удовольствие. Если вы состоите в отношениях, поговорите об этом со своим партнером сегодня. Если вы просто встречаетесь, загляните в себя и убедитесь, что вы действуете в соответствии со своими истинными желаниями.
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Рыбы
Сопротивляйтесь желанию «вынести мозг» своей второй половинке. Все не так плохо, как вы себе представляете. Поверьте, в ближайшие дни вы осознаете, что сами себя накрутили.