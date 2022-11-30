Три знака зодиака, которых 30 ноября ждет испытание

Стрельцы

Сегодня вы погружены в негативные мысли. Ваши нынешние отношения не отвечают всем вашим желаниям и стремлениям. Возможно, вам придется принять тяжелое решение. Если вы захотите прекратить отношения или взять паузу, выразите свое мнение ясно и честно и постарайтесь остаться друзьями в конце.

Козероги

Физические отношения в этот день не приносят радости. Вам нужно что-то для души и сердца, а не просто то, что приносит сиюминутное удовольствие. Если вы состоите в отношениях, поговорите об этом со своим партнером сегодня. Если вы просто встречаетесь, загляните в себя и убедитесь, что вы действуете в соответствии со своими истинными желаниями.