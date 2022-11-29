Рыбы станут главными счастливчиками декабря: их гороскопу позавидуют многие — любовь, деньги, работа

Декабрь 2022-го года — не самый простой месяц. Стечение планет будет воинственным и сложным. Однако для Рыб их влияние окажется благоприятным. Не останется почти ни одной сферы жизни, в которой бы представители этого знака не смогли бы проявить себя эффективно.

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Астрологи уверены, что Рыбы способны стать главными счастливчиками декабря, а все из-за интуиции, которая подскажет им верный путь. Ни в коем случае не игнорируйте ее подсказки!

Рыбы будут ощущать себя весь месяц крайне комфортно и хорошо. Даже самые сложные задачи они будут решать в два счета.

Велика вероятность найти свою вторую половинку и настроить отношения на лучшее с мужем или женой.

Судьба неожиданно повернется для Рыб своей счастливой стороной, а новые знакомства и встречи будут способствовать этому: и дома, и в бизнесе, и на работе, и в новых сферах деятельности.

Источник: sterlegrad.ru