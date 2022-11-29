Абсолютные везунчики! Тамара Глоба назвала три знака зодиака - королей судьбы в 2022 году

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в 2022 году. Представители этого зодиакального круга смогут исполнить свою заветную мечту - в доме полная чаша, а денег будет в изобилии.

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Одни из везунчиков года - Раки. Успех придет к ним вдали от дома. Могут быть удачные поездки, новая работа с дальними партнерами, которая даст хорошие шансы. Успех в работе и личных делах идет параллельно с духовные переживаниями.

При этом все дороги будут счастливыми и удачными. С осени и до конца года человек лучше всего будет себя чувствовать в пути.

Для Весов год успешный в работе и делах. Этот период принесет укрепление личных отношений. Но могут быть сложности с людьми, которых любишь: нужно беречь детей. Год перемен в материальных вопросах. То, что Весы накопили ранее, во что вложились – теперь это принесет отдачу.

Повезет и Козерогам. У них будет все: успех, прибыль. Денег будет столько - сколько надо. Без денег рожденные под этим созвездием не останутся. Год укрепления родственных связей, бизнеса - будет немало поездок. Также возможность строительства, укрепления домашнего положения.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».