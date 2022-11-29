Озвучен точный год наступления мира: Тамара Глоба – даты и события

Многие жители России и других стран устали от происходящих бед и хотят услышать точные даты, когда конфликты завершатся, и люди наконец-то смогут планировать свою жизнь и дышать спокойно.

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Астролог Тамара Глоба взяла на себя эту непростую миссию. Она сообщила, что 2022-й год закончится ничем – все останется прежним. 2023-й год – будет еще хуже, все события в нем только обострятся. Вместе с геополитическими конфронтациями на мировой арене появятся еще и природные катаклизмы. Они, к слову, уже сейчас стали проявляться – землетрясения, извержение вулкана – мы наблюдали совсем недавно. Добавьте к этому смерчи, наводнения и прочие явления, которые нам придется пережить.

К концу 2023 года люди наконец-то поймут, что двигаться дальше в том же направлении невозможно и начнут определять путь выхода из кризиса. И только к 2024 году будет озвучена некоторая договоренность.

В 2026 году люди начнут строить новую цивилизацию, основанную на дружбе, взаимопонимании и без деления на страны. Государства станут открывать границы, делая общество открытым.