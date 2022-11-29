«Заставляют их страдать»: женщины этих знаков притягивают в свою жизнь недостойных партнеров

Стало известно, кто из представительниц знаков зодиака выбирает неправильных мужчин.
Девы любят красивые ухаживания. Казалось бы, они знают себе цену. Но разрешая себя покупать, Девы попадают под власть манипуляторов:
«Самая большая проблема этих женщин заключается в том, что они вовсе не учатся на своих ошибках. Все это приводит к тому, что они выбирают недостойных парней, которые заставляют их страдать».
Что касается Раков, представительницы этого знака прощают возлюбленным любые ошибки:
«Главным их минусом является то, что они не умеют видеть чужие недостатки, а этим очень часто пользуются мужчины. Женщины-Раки не умеют различать, что является заботой, а что становится контролем, и очень часто говорят «нет» тогда, когда не нужно, и терпят там, где не стоит этого делать».
Также не разбираются в мужчинах и Козероги:
«Этим женщинам трудно устоять перед мужчиной, который обладает отменным чувством юмора и обаянием. Если такой мужчина приглянется Козерогам, то они будут делать все возможное, чтобы удержать его, даже смирятся с постоянными скандалами и ссорами».
Женщинами-Стрельцами и их доверчивостью легко пользуются корыстные мужчины. Когда представительницы этого знака влюбляются, они доверяют партнеру безоговорочно.
«Обмануть женщин-Стрельцов довольно легко, поскольку они уверены, что окружающие их люди не способны совершить подлость и плохой поступок», – отметили в rsute.ru.