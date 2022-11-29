«Заставляют их страдать»: женщины этих знаков притягивают в свою жизнь недостойных партнеров

Что касается Раков, представительницы этого знака прощают возлюбленным любые ошибки:

«Главным их минусом является то, что они не умеют видеть чужие недостатки, а этим очень часто пользуются мужчины. Женщины-Раки не умеют различать, что является заботой, а что становится контролем, и очень часто говорят «нет» тогда, когда не нужно, и терпят там, где не стоит этого делать».

Также не разбираются в мужчинах и Козероги:

«Этим женщинам трудно устоять перед мужчиной, который обладает отменным чувством юмора и обаянием. Если такой мужчина приглянется Козерогам, то они будут делать все возможное, чтобы удержать его, даже смирятся с постоянными скандалами и ссорами».

Женщинами-Стрельцами и их доверчивостью легко пользуются корыстные мужчины. Когда представительницы этого знака влюбляются, они доверяют партнеру безоговорочно.