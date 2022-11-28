К такому провалу нужно готовиться: названы три знака зодиака, которые вскоре крупно обанкротятся

И одним из таких знаков будут Скорпионы. Им стоит избегать необдуманных покупок, которые могут их затянуть в большой риск потери денег. Они потратят больше, чем собирались из-за обстоятельств. Но им возможно удастся избежать финансовых потерь, если смогут настроиться на позитив и избежать ошибок.

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Также Рыбам неожиданные траты сильно ударят по кошельку. Однако если они совершат покупку, которую давно запланировали и обдумали, то такая трата принесет только пользу.

А вот Девам быстро получить деньги не получится. У них могут возникнуть трудности с денежными переводами и онлайн-покупками. Им стоит быть очень внимательными и опасаться мошенников, цитирует астрологов ussurmedia.ru.

Напомним, что астролог Константин Дараган дал свой прогноз на 2023–2028 годы. Он рассказал, что деньги исчезнут, а россияне станут переселяться из больших городов.