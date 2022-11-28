«Не стоит просто перечислять деньги»: стало известно, что сделать всем знакам до четвертого декабря

Осень почти закончилась. У всех знаков зодиака начнется новый энергетический этап. Поэтому эксперт рассказала, как правильно завершить уходящую фазу.
Овнам астролог посоветовала расслабиться. Отдых представителям этого знака просто необходим. Тот, кто успеет перезагрузится до четвертого декабря, совершит резкий прорыв.
Тельцам стоит задуматься о смене работы, если она не устраивает.
«Простите обидчиков. В жизни нам столько раз делают больно. Когда-то это невыносимо, когда-то — поверхностно. Но каждому из нас приходится встречаться с сотнями ситуаций, когда нас обижают», — рассказала про Близнецов Русалкина.
Ракам напомнили о поддержке окружающих и самых близких.
Львам следует завершить все текущие дела, а потом порадовать себя за это.
Девы смогут расширить свой финансовый поток. Но только после того, как подумают о смысле жизни.
Весам не стоит обращать внимание на мелкие неприятности.
«Если часто будете видеть одинаковые или зеркальные цифры на часах — это твердое подтверждение того, что за вами бережно присматривают добрые высшие покровители. Вы двигаетесь в правильном направлении», — обратилась астролог к Скорпионам.
Стрельцам нужно заняться хобби. А Козерогам сместить фокус на своего партнера.
Водолеям не стоит забывать о своей уникальности. Можно сменить стиль и не бояться показать нового себя.
«Сделайте какое-то хорошее дело. Но не стоит просто перечислять деньги в какую-то благотворительную организацию, о которой вы ничего не знаете», — ответила Рыбам эксперт в беседе с ftimes.ru.
Напомним, ранее астролог Анжела Перл предупредила представителя огненной стихии о влиянии мошенников.