«Не стоит просто перечислять деньги»: стало известно, что сделать всем знакам до четвертого декабря

Ракам напомнили о поддержке окружающих и самых близких.

Львам следует завершить все текущие дела, а потом порадовать себя за это.

Девы смогут расширить свой финансовый поток. Но только после того, как подумают о смысле жизни.

Весам не стоит обращать внимание на мелкие неприятности.

«Если часто будете видеть одинаковые или зеркальные цифры на часах — это твердое подтверждение того, что за вами бережно присматривают добрые высшие покровители. Вы двигаетесь в правильном направлении», — обратилась астролог к Скорпионам.

Стрельцам нужно заняться хобби. А Козерогам сместить фокус на своего партнера.

Водолеям не стоит забывать о своей уникальности. Можно сменить стиль и не бояться показать нового себя.

«Сделайте какое-то хорошее дело. Но не стоит просто перечислять деньги в какую-то благотворительную организацию, о которой вы ничего не знаете», — ответила Рыбам эксперт в беседе с ftimes.ru.

Напомним, ранее астролог Анжела Перл предупредила представителя огненной стихии о влиянии мошенников.