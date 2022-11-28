Тамара Глоба предрекла, что скоро станет с деньгами - имущество и наличные не вытянуть

Тамара Глоба дала прогноз, что станет с деньгами. Так, астролог не сомневается, что появится электрическая система. Если говорить проще, каждый человек получит свое число, которое будет содержать в себе абсолютно все - здоровье, заработок, имущество, земли и все личные данные. Даже потенциал, на что способен человек, стоит ли давать ему кредит.

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Так, этими единицами будут пользоваться совершенно все, кто хочет жить в цивилизованном мире. По большому счету не будет никаких потерь. Эта система учитывает то, на что способен каждый человек, его заработок, а также расходы.

Таким образом, украсть имущество или отнять бумажные деньги станет невозможно. Также не удастся покуситься на согласие или несогласие. Все это будет под защитой системы.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».