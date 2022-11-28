Денег будет столько — сколько надо! Глоба назвала три знака зодиака – богача в 2022 году

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в 2022 году. Астролог дала понять, что рожденные под этим созвездием сумеют заработать на безбедную жизнь. Небесные светила будут им благоволить, денег будет предостаточно. Главное — на славу потрудиться.

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Прибыль и успех ждет Козерогов. Денег будет столько — сколько надо. Без финансов Козерог не останется. Для рожденных под этим созвездием 2022 год — это период укрепления родственных связей и бизнеса.

Поправить свое финансовое положение смогут и Водолеи. У представителей этого зодиакального круга денег будет достаточно — особенно осенью. При этом им стоит обратить внимание на здоровье.