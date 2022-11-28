С 2008-го все сложнее! Володина назвала два решающих года для России - ждать недолго

Василиса Володина не возлагает больших надежд на 2023 год. При этом астролог советует не зацикливаться исключительно на пессимистических реалиях, говоря о том, что во всем есть свои плюсы.

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