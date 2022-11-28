С 2008-го все сложнее! Володина назвала два решающих года для России - ждать недолго

Василиса Володина не возлагает больших надежд на 2023 год. При этом астролог советует не зацикливаться исключительно на пессимистических реалиях, говоря о том, что во всем есть свои плюсы.
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Так, Василиса Володина дала понять, что сегодняшние события вполне можно было предугадать. Уже начиная с 2008 года. Обстановка и обстоятельства едва ли располагали к лучшему. И с каждым последующим годом должно было становиться все сложнее. Это нормальная ситуация до начала нового цикла.
«Вот и дошло до степени «хуже и сложнее». Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению», — добавила астролог.
По материалам Parents.