С 2008-го все сложнее! Володина назвала два решающих года для России - ждать недолго

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Ситуация накалится до предела, пока не наступит новый цикл.

Василиса Володина не возлагает больших надежд на 2023 год. При этом астролог советует не зацикливаться исключительно на пессимистических реалиях, говоря о том, что во всем есть свои плюсы.

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Так, Василиса Володина дала понять, что сегодняшние события вполне можно было предугадать. Уже начиная с 2008 года. Обстановка и обстоятельства едва ли располагали к лучшему. И с каждым последующим годом должно было становиться все сложнее. Это нормальная ситуация до начала нового цикла.

«Вот и дошло до степени «хуже и сложнее». Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению», — добавила астролог.

По материалам Parents.

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