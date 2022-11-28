Названы три знака зодиака, которых в декабре ждут любовные изменения: кто-то обретет, а кто-то потеряет

Астрологи считают, что в декабре Близнецов, Стрельцов и Дев ждут серьезные изменения в личной жизни. Для кого-то они будут позитивными, а для кого-то — не очень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Близнецы испытают в первый месяц зимы настоящую встряску в отношениях со своей второй половинкой или при новом знакомстве. Конфликтов не избежать, ситуация может дойти до полного абсурда.

А вот Стрелец — настоящий баловень судьбы в декабре. В любовной сфере Стрелец будет витать на облаках, порхать и наслаждаться своим партнером или партнершей. Будьте внимательны к новым знакомствам! Возможно, именно тут ваша судьба.

У Дев ожидаются изменения в семье, не исключено, что негативные. А все из-за необдуманных или недосказанных слов Дев. Будьте теплее к близким, это важно!

Источник: sterlegrad.ru.