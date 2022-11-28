Перемены в карьере и семье: что ждет Дев в декабре

Астрологи дали на декабрь прогноз Девам. В первом месяце зимы представителям этого знака зодиака сильно будут помогать их друзья, они подарят им счастье и дадут ощущение покоя и безмятежности.

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Однако рутины не будет, у Дев ожидаются серьезные перемены на личном поприще и в карьере. Отношения могут быть испорчены окончательно, если Дева не начнет следить за своим языком. Кроме того, астрологи советуют им быть открытыми и не замалчивать свои переживания — вторая половинка это оценит.

Также астрологи рекомендуют Девам не стесняться проявлять доброту, которая поможет избежать конфликты.

Источник: sterlegrad.ru.