Тревоги 2022-го следуют по пятам и в 2023-м! Глоба предрекла личный кризис одному знаку зодиака

Тамара Глоба дала понять, что один знак зодиака в 2022 году может найти поддержку и успех исключительно вдали от дома. О ком речь? И это Раки.

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Так, представители этого зодиакального круга заняты глобальными вопросами. В 2022 году у них было много удачных поездок. А также сотрудничество с дальними партнерами, которое принесет хорошие шансы.

При этом на первом плане духовные метания и внутренние страдания, которые Раки будут переживать на фоне личного кризиса. Все это следует в параллели с вопросами, которые касаются успеха как на службе, так и в делах семьи.

Трудности и метания, которые пришли еще в мае 2022-го, можно сказать, будут следовать по пятам вплоть до весны 2023 года.

Это период перестройки планов. Тяжелым и спорным станет ноябрь. Появятся новые возможности.

«Тем не менее дороги все равно будут счастливыми и удачными. В конце года и даже с осени Раки лучше всего будут чувствовать себя в дорогах, вдали от дома», — добавила астролог.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»