«Шансы нас покинут»: сбудется ли печальное предзнаменование Василисы Володиной на финал года

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале регулярно делает прогнозы на предстоящие дни.
По мнению Василисы Володиной, нам всем стоит активизироваться в первые два дня недели — потом уже не будет смысла. Бонусом этих семи дней Василиса Володина назвала возможность строгого следования намеченным ранее планам. Дальше будет сложнее.
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Василиса Володина предупредила, что зима начнется всплесками. Сбудется ли предзнаменование известного астролога, покажет время.
«Но засучить рукава лучше сразу, со среды эти шансы нас покинут. Станет чуть больше разногласий (если хотите договориться с кем-то о чем-то — используйте понедельник или выходные). Зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений (я ему это, а он мне вон что!). Пятница — неудачный день для того, чтобы пить и буйствовать. Выходные нежные, особенно воскресенье», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.