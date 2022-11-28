«Шансы нас покинут»: сбудется ли печальное предзнаменование Василисы Володиной на финал года

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале регулярно делает прогнозы на предстоящие дни.

По мнению Василисы Володиной, нам всем стоит активизироваться в первые два дня недели — потом уже не будет смысла. Бонусом этих семи дней Василиса Володина назвала возможность строгого следования намеченным ранее планам. Дальше будет сложнее.

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Василиса Володина предупредила, что зима начнется всплесками. Сбудется ли предзнаменование известного астролога, покажет время.