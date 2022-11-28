Что произойдет в 2026 году: Тамара Глоба — о важном времени для России

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В 2023 году людям предстоит познать много бед. Неприятные сюрпризы им преподнесут не только политики, но и природа, которая начнет бунтовать и устраивать различные катаклизмы в виде землетрясений, наводнений и прочих событий. Их начало мы уже видим.

К концу следующего года люди начнут понимать, что так дальше быть не может, и примут решение о новом курсе, хотя бы в этом почувствовав определенное облегчение.

Через два года уже можно будет говорить о мире, человечество возьмет новый курс. И только в 2026 году можно будет говорить о реальных позитивных переменах. По словам Глобы, люди устанут от дрязг и решат, что жить необходимо в мире и дружбе друг с другом, начнут открывать границы и создавать совершенно новую цивилизацию. Сплочение народов — вот, что ждет нас в будущем.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец