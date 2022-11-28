В 2023 году — активность в делах, но здоровье!.. Глоба предостерегла один знак зодиака

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При этом представители этого зодиакального круга, столкнувшись с шатким финансовым положением, могли рассчитывать на поддержку давних друзей.

Вторая половина года принесла Близнецам новые цели и возможности. Так, рожденные под этим созвездием развили небывалую для себя активность, которая перекинется на следующий 2023 год. Однако уделив внимание новым делам и службе, надо помнить и о своем здоровье, не откладывать поход к врачам в дальний ящик. Иначе такое пренебрежение может напомнить о себе в новом году.

По материалам YouTube-проекте «Стрелец-молодец»