В 2023-м задел на 19-20 лет! Глоба предрекла грандиозные перемены одному знаку зодиака

Тамара Глоба назвала один знак зодиака, для которого 2022 год станет важным и решающим. О ком речь? И это Телец.

Все, что представители этого знака зодиака делали в 2022-м и будут предпринимать в следующем 2023 году принесет им большие перемены в жизни. И все потому что восходящий кармический узел находится в Тельце.

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«Для Тельцов это задел событий на последующие 19-20 лет. И даже на ближайшие 8-9 лет это активный период в плане перестройки и перемен. Потому что могут быть события, которые не принесут по-началу денег, могут быть планы, работа, которая кажется невыгодной и неинтересной. Но тем не менее, это перспективные дела, которые принесут хороший урожай», - добавила астролог.

Так, представители этого зодиакального круга в 2022 году могли рассчитывать на покровительство властных. При этом Тельцам нужно беречь семью, быть острожными в поездках. Весь год они активно зарабатывали. Кроме того, у этого знака зодиака сложились неплохие перспективы на следующий год.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».