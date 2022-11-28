Для какого знака зодиака любовь станет настоящей войной: точка отсчета – декабрь

Астрологи в своих прогнозах на декабрь дали предупреждение Близнецам. Им нужно быть осторожнее и деликатнее в общении с противоположным полом.

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Эмоции могут захлестнуть, не справившись с ними вполне вероятно натворить и наговорить лишнего - потом будет сложно расхлебать.

Встряска в личной жизни может произойти из-за столкновения Солнца и Венеры. Любовь может превратиться в поле военных действий, где все будет переворачиваться с ног на голову.

Астрологи рекомендуют Близнецам полагаться на свою интуицию, она поможет обрести уверенность в себе и подскажет путь выхода из кризиса.

Источник: sterlegrad.ru.