Начальство оценит! Глоба назвала знак зодиака, который ждет карьерный взлет в 2022 году

Тамара Глоба назвала одного из счастливчиков уходящего 2022 года. Астролог дала понять, что рожденные под этим созвездием должны уделить внимание карьере. В этом плане их ждет взлет. О ком речь? И это Овны.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для представителей этого зодиакального круга 2022 год стал удачным во многих сферах. На службе все благополучно, но есть трудности с жильем.

«Успех Овнам принесет то, что они делали до сих пор. Этот знак зодиака может столкнуться с тем, что некоторые друзья уйдут из их окружения», — заверила Тамара Глоба.

Кроме того, астролог уточнила, что какие-то связи и планы могут рассыпаться в одночасье. Но тем не менее, 2022 год — это тот период, когда Овен строит свое материальное положение.

Совет: нужно активно браться за новые дела.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»