Начальство оценит! Глоба назвала знак зодиака, который ждет карьерный взлет в 2022 году

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Этим счастливчикам удастся продвинуться по службе.

Тамара Глоба назвала одного из счастливчиков уходящего 2022 года. Астролог дала понять, что рожденные под этим созвездием должны уделить внимание карьере. В этом плане их ждет взлет. О ком речь? И это Овны.

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Для представителей этого зодиакального круга 2022 год стал удачным во многих сферах. На службе все благополучно, но есть трудности с жильем. 

«Успех Овнам принесет то, что они делали до сих пор. Этот знак зодиака может столкнуться с тем, что некоторые друзья уйдут из их окружения», — заверила Тамара Глоба.

Кроме того, астролог уточнила, что какие-то связи и планы могут рассыпаться в одночасье. Но тем не менее, 2022 год — это тот период, когда Овен строит свое материальное положение.

Совет: нужно активно браться за новые дела. 

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»

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