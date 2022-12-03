Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря для всех знаков зодиака

В четверг ожидаем полнолуние и оппозицию Солнца и Марса. Такое положение небесных светил провоцирует ссоры, конфликты и недопонимания. Надо не поддаваться. Остальные дни нейтральны или несут положительные энергии.

Что именно преподнесет неделя каждому из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.pro.

Стрелец

Вам покажется, что удача оставила вас. Что-то все перестало складываться так, как вам нужно, и идет через пень-колоду. Не падайте духом. Все проходит – и это пройдет.

Любовь

Начиная со вторника отношения перестанут вас радовать. Может, вас оставит ваш партнер, а может быть, это вы разочаруетесь и решите поставить отношения на паузу.

Финансы

Сложности с финансами могут быть так или иначе связаны с партнерством и отношениям с людьми в целом. Постарайтесь не конфликтовать и обходить острые углы.

Здоровье

Напряжение и стресс – плохие товарищи для здоровья. Находите время для медитаций, успокоения, расслабления. Если вы будете спокойны, все невзгоды пройдут словно мимо вас.

Овен

Неплохая неделя, особенно по сравнению с предыдущей. Откровенно неудачный день всего один – это четверг. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы ни с кем не поругаться и ничего не испортить. Остальные дни или нейтральны, или благоприятны. Например, во вторник начнутся хорошие перемены, а суббота их подхватит и разовьет.

Телец

Неделя подходит для решения самых разных финансовых вопросов. Может появиться возможность увеличить доходы, найти интересную подработку. Хорошо планировать, систематизировать, приводить дела в порядок. В четверг лучше сидеть тихо в уголочке и не провоцировать скандалов.

Близнецы

Общее напряжение понемногу спадает, становится легче дышать. Впрочем, в отношениях все еще не все гладко – это или отголоски недавних бурь, или чье-то бесцеремонное вмешательство в вашу личную жизнь. Зато можно заниматься деньгами, работой и карьерой, здесь у вас велики шансы добиться успеха.

Рак

Начало недели будет определенно хорошим. И если в отношениях с людьми может наблюдаться прохладца, во всех остальных сферах вам везет. Среда и четверг неблагоприятны. С пятницы по субботу вам предстоят едва ли не лучшие дни декабря – используйте их на полную катушку, занимайтесь тем, что для вас сейчас важнее всего, и придете к желаемым результатам.

Лев

На фоне достаточно удачной недели всю картину может испортить четверг. Остерегайтесь ругаться с руководством и с теми, от кого зависит ваша работа. Хлопнете дверью – и не сможете вернуться. Не надо так. Впереди хорошее время, подготовьте почву для будущих побед. А ссоры отложите на неопределенный срок.

Дева

Наконец-то негативные планетарные влияния понемногу сходят на нет. Ситуация улучшится, а с ней поднимется и ваше настроение. Однако не впадайте в эйфорию и не ждите слишком многого – завышенные ожидания редко оправдываются. Рациональный подход снова вам подвластен, придерживайтесь его – и все у вас будет отлично.

Весы

Ваши отношения со многими людьми могут оказаться под угрозой из-за вмешательства посторонних. Натопчут грязными сапожищами и все испортят. Относитесь к этому философски, поскольку помешать им вы вряд ли сможете, только разочаруетесь и лишний раз расстроитесь. Концентрируйтесь больше на работе и финансах, в этих сферах ожидается подъем.