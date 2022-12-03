Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря для всех знаков зодиака

В четверг ожидаем полнолуние и оппозицию Солнца и Марса. Такое положение небесных светил провоцирует ссоры, конфликты и недопонимания. Надо не поддаваться. Остальные дни нейтральны или несут положительные энергии.
Что именно преподнесет неделя каждому из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.pro.
Стрелец
Вам покажется, что удача оставила вас. Что-то все перестало складываться так, как вам нужно, и идет через пень-колоду. Не падайте духом. Все проходит – и это пройдет.
Любовь
Начиная со вторника отношения перестанут вас радовать. Может, вас оставит ваш партнер, а может быть, это вы разочаруетесь и решите поставить отношения на паузу.
Финансы
Сложности с финансами могут быть так или иначе связаны с партнерством и отношениям с людьми в целом. Постарайтесь не конфликтовать и обходить острые углы.
Здоровье
Напряжение и стресс – плохие товарищи для здоровья. Находите время для медитаций, успокоения, расслабления. Если вы будете спокойны, все невзгоды пройдут словно мимо вас.
Овен
Неплохая неделя, особенно по сравнению с предыдущей. Откровенно неудачный день всего один – это четверг. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы ни с кем не поругаться и ничего не испортить. Остальные дни или нейтральны, или благоприятны. Например, во вторник начнутся хорошие перемены, а суббота их подхватит и разовьет.
Телец
Неделя подходит для решения самых разных финансовых вопросов. Может появиться возможность увеличить доходы, найти интересную подработку. Хорошо планировать, систематизировать, приводить дела в порядок. В четверг лучше сидеть тихо в уголочке и не провоцировать скандалов.
Близнецы
Общее напряжение понемногу спадает, становится легче дышать. Впрочем, в отношениях все еще не все гладко – это или отголоски недавних бурь, или чье-то бесцеремонное вмешательство в вашу личную жизнь. Зато можно заниматься деньгами, работой и карьерой, здесь у вас велики шансы добиться успеха.
Рак
Начало недели будет определенно хорошим. И если в отношениях с людьми может наблюдаться прохладца, во всех остальных сферах вам везет. Среда и четверг неблагоприятны. С пятницы по субботу вам предстоят едва ли не лучшие дни декабря – используйте их на полную катушку, занимайтесь тем, что для вас сейчас важнее всего, и придете к желаемым результатам.
Лев
На фоне достаточно удачной недели всю картину может испортить четверг. Остерегайтесь ругаться с руководством и с теми, от кого зависит ваша работа. Хлопнете дверью – и не сможете вернуться. Не надо так. Впереди хорошее время, подготовьте почву для будущих побед. А ссоры отложите на неопределенный срок.
Дева
Наконец-то негативные планетарные влияния понемногу сходят на нет. Ситуация улучшится, а с ней поднимется и ваше настроение. Однако не впадайте в эйфорию и не ждите слишком многого – завышенные ожидания редко оправдываются. Рациональный подход снова вам подвластен, придерживайтесь его – и все у вас будет отлично.
Весы
Ваши отношения со многими людьми могут оказаться под угрозой из-за вмешательства посторонних. Натопчут грязными сапожищами и все испортят. Относитесь к этому философски, поскольку помешать им вы вряд ли сможете, только разочаруетесь и лишний раз расстроитесь. Концентрируйтесь больше на работе и финансах, в этих сферах ожидается подъем.
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Скорпион
Возрадуйтесь – вы сможете контролировать на этой неделе большинство процессов. Причем все будет складываться как вы любите. Вы рулите всем, но при этом остаетесь в тени. Соблюдайте осторожность, игра в серого кардинала плодотворна, когда вы не зарываетесь. В четверг нужно не поддаваться на провокации и не идти на конфликты.
Козерог
На этой неделе перед вами будут возникать самые разные благоприятные возможности. Некоторые окажутся для вас совершенной неожиданностью, но это не значит, что от них нужно отказаться. Дерзайте! Будьте бдительны и аккуратны в четверг, ибо ничего хорошего он не несет.
Водолей
Позитивные тенденции набирают обороты. И если у многих отношения находятся под ударом, у вас именно в этой сфере все складывается хорошо. Лучшие дни на этой неделе – вторник и суббота, все самое важное стоит решать именно в эти дни. А четверг, как и всем остальным, лучше провести как можно тише.
Рыбы
К сожалению, эта неделя вас особо не порадует. Взаимоотношения с окружающими не складываются, дела из рук валятся, вы перестаете контролировать происходящее. Что ж, не стоит впадать в отчаяние. Это отличная возможность настроиться на философский лад и пересмотреть свои убеждения, отношения и прочее. Только не рубите сплеча, дайте себе время все обдумать.